реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Канада объяснилась за задержку поставок ЗРК NASAMS Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Канада объяснилась за задержку поставок ЗРК NASAMS Украине

В Канаде объяснили, почему до сих пор не передали Украине оплаченный год назад Киевом зенитный ракетный комплекс NASAMS производства США, пишет The Globe and Mail.

По данным издания, это связано с отсутствием разрешения со стороны американского правительства.«

"Канадские официальные лица заявили, что NASAMS была оплачена в марте прошлого года, но поставка была отложена из-за требований соглашения о продаже иностранной военной техники между правительствами США и Украины, переговоры по которому все еще ведутся", – говорится в материале.

Газета уточняет, что для ускорения процесса глава Минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе встретился с послом США в этой стране Дэвидом Коэном.

Радио Sputnik сообщало, что Канада забыла об обещании разработать ЗРК NASAMS для нужд ВСУ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске