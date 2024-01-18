СМИ: Канада объяснилась за задержку поставок ЗРК NASAMS Украине

В Канаде объяснили, почему до сих пор не передали Украине оплаченный год назад Киевом зенитный ракетный комплекс NASAMS производства США, пишет The Globe and Mail.

По данным издания, это связано с отсутствием разрешения со стороны американского правительства.«

"Канадские официальные лица заявили, что NASAMS была оплачена в марте прошлого года, но поставка была отложена из-за требований соглашения о продаже иностранной военной техники между правительствами США и Украины, переговоры по которому все еще ведутся", – говорится в материале.

Газета уточняет, что для ускорения процесса глава Минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе встретился с послом США в этой стране Дэвидом Коэном.

Радио Sputnik сообщало, что Канада забыла об обещании разработать ЗРК NASAMS для нужд ВСУ.

Взято отсюда.