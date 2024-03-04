СМИ: Канада стала главной целью украинских криптовалютных мошенников

Украинские мошенники выманивают деньги у канадцев под предлогом инвестиций в криптовалюту, сообщает телеканал CBC.«

"Каждый вечер около 150 человек заходят в здание в Киеве, чтобы работать в колл-центре. Их единственная задача – украсть сбережения канадцев с помощью различных инвестиционных афер, по словам осведомителя, который раньше работал в этой отрасли. Здание на бульваре Тараса Шевченко – лишь один из сотен мошеннических колл-центров, возникших на Украине и других странах Восточной Европы и управляемых сетью, состоящей примерно из двух десятков преступных группировок, действующих по всему миру… Эти мошенники обещают жертвам высокую прибыль без риска от инвестиционных схем с использованием криптовалюты", – говорится в статье.

По словам собеседника издания, Канада стала приоритетной цель мошенников из-за бездействия властей.«”Я вижу, что канадцы являются мишенью номер один. Я думаю, это потому, что правоохранительные органы не возбудили реального преследования мошенников. Я видел много предупреждений от финансовых органов Канады, но реального судебного преследования не было. Думаю, у мошенников создается впечатление, что Канада — легкая мишень”, – сказал он.

Он рассказал, что мошенники размещают рекламу с портретами знаменитостей, включая канадского премьера Джастина Трюдо, рекомендующих новую инвестиционную схему. Доверчивым пользователям предлагается зарегистрироваться на сайте, после чего с ними связывается “консультант” и убеждает внести депозит для покупки криптовалюты, после чего демонстрирует фальшивые отчеты о “невероятный прибыли”, убеждая вкладывать деньги.«”По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), в 2023 году в результате инвестиционных афер у канадцев было украдено более 300 миллионов долларов – в девять раз больше, чем в 2020 году. Половина этих потерь была связана с мошенничеством с криптовалютами. По оценкам CAFC, только от пяти до 10 процентов жертв мошенничества уведомляют власти”, – пишет CBC.

Ранее радио Sputnik сообщало, что украинские беженцы в Британии становятся жертвами “визовой аферы”.

Взято отсюда.