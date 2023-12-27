Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Киев может отказаться от выплат пенсионерам, если Запад не даст денег

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Киев может отказаться от выплат пенсионерам, если Запад не даст денег

В случае недостаточного финансирования со стороны Запада, ради сохранения расходов на оборонный сектор Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат своим гражданам, пишет британская газета Financial Times.

По словам первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пособий, предназначенных 10 миллионам пенсионеров.«”Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Журналисты издания отмечают, что серьезное сокращение государственных расходов и стремительно возрастающая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.

Ранее радио Sputnik рассказало о выделении Всемирным банком пакета помощи Украине, который, по словам премьера Дениса Шмыгаля, носил целевой характер и был предназначен именно для выплаты пенсий и зарплат.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix