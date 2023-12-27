СМИ: Киев может отказаться от выплат пенсионерам, если Запад не даст денег

В случае недостаточного финансирования со стороны Запада, ради сохранения расходов на оборонный сектор Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат своим гражданам, пишет британская газета Financial Times.

По словам первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пособий, предназначенных 10 миллионам пенсионеров.«”Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Журналисты издания отмечают, что серьезное сокращение государственных расходов и стремительно возрастающая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.

Ранее радио Sputnik рассказало о выделении Всемирным банком пакета помощи Украине, который, по словам премьера Дениса Шмыгаля, носил целевой характер и был предназначен именно для выплаты пенсий и зарплат.

Взято отсюда.