Власти Украины сообщили о начале эвакуации жителей Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями России, пишет украинское издание “Зеркало недели”.«”Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

По данным властей, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4 523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее радио Sputnik рассказало, что ВСУ потеряли более 550 человек при попытке прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Взято отсюда.