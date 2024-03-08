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СМИ: Киев начал вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР

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СМИ: Киев начал вывозить детей из четырех населенных пунктов в ДНР

Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на временно подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной Республики, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.«”В четырех населенных пунктах (ДНР, – ред.) введена принудительная эвакуация детей, сообщает кабмин, не уточняя, откуда именно. Планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями”, – говорится в публикации.

По данным издания, накануне украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов, расположенных на Купянском направлении в Харьковской области.

Так, родители с детьми должны выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а еще 55 неназванных населенных пунктов должны покинуть все жители.

Радио Sputnik также писало, что украинские власти терроризируют отказавшихся от эвакуации людей.

Взято отсюда.

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