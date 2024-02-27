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СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

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СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под угрозу обороноспособность ВСУ, пишет журналистка Тара Соненшайн в статье для китайского издания Asia Times.«

"Конфликт потенциально достиг поворотной точки: если Вашингтон не продолжит полностью поддерживать Владимира Зеленского и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой. Это также поставило бы под угрозу лидерство Америки в мире", – отметила обозреватель.

При этом Соненшайн выразила мнение, что российская армия находится на подъеме, о чем свидетельствуют последние крупные победы на поле боя. ВСУ, напротив, испытывают острую нехватку боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядов, танков и ракетных систем, а также медицинских препаратов, добавила журналистка.«

"Если разобщенность и усталость от военных действий сохранятся и на третий год, это может серьезно подорвать способность страны противостоять новому российскому наступлению", – резюмировала Соненшайн.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта в ДНР.

Взято отсюда.

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