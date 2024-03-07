. Президент Франции Эммануэль Макрон и оппозиция страны не договорились о мерах поддержки Украины, лидеры партий призвали главу государства не заходить за красные линии, чтобы не допустить прямого вовлечения страны в украинский конфликт, передает BFMTV.

Отмечается, что Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте, которое касается недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Оно запланировано на следующую неделю.

По итогам переговоров с президентом глава партии коммунистов Фабьен Руссель и Лидер партии “Национальное объединение” Жордан Барделля передали позицию Макрона, заключающуюся в том, что “у Франции нет лимитов и красных линий в поддержке Киева”.

Жордан Барделля указал президенту на важность того, “чтобы Франция не стала соучастницей конфликта”.«

"Мы можем найти много решений, кроме как нырять двумя руками вперед в войну и в новую мировую войну. Необходимо установить красные линии, а президент республики не захотел их проводить. Я считаю, что позиция Франции – это нести голос мира, это равноудаленность. У меня сложилось впечатление, что президент и премьер-министр теряют хладнокровие. Необходимо провести красные линии, чтобы Франция не стала соучастницей конфликта", – приводит РИА Новости слова Барделля.

Лидер левой партии “Непокорившаяся Франция” Мануэль Бомпар сообщил, что “вышел (с переговоров, – ред.) с еще большим беспокойством”. Глава партии республиканцев Эрик Сьотти также заявил, что речи о “соучастии” Франции в конфликте на Украине быть не может.

Представители других партий также выразили обеспокоенность словами Макрона, который на прошлой неделе допустил ввод войск НАТО в Украину.

Радио Sputnik сообщало, как в Совфеде отреагировали на призывы президента Франции Эммануэля Макрона помогать Украине.Итоги. Вечер”Красные линии” в поддержке ВСУ, СБП и новый срок фон дер Ляйен18:04

Взято отсюда.