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СМИ: литовская разведка оценила запас прочности ВС России

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СМИ: литовская разведка оценила запас прочности ВС России

. Россия имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий на Украине с нынешней интенсивностью в течение еще как минимум двух лет, пишет Reuters со ссылкой на отчет литовских спецслужб.

Совместный доклад составили два ведомства: контрразведывательное управление государственной безопасности и Служба военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны, отмечает агентство.

В отчете литовской разведки говорится, что Россия реформировала и усилила свою армию на Украине в 2023 году и находится на пути к расширению военного потенциала вдоль границы с НАТО, в том числе рядом с Финляндией, которая присоединилась к альянсу в прошлом году.«

"Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боевую эффективность", – приводит агентство фрагмент текста доклада.

По данным разведчиков балтийской страны, с тех пор, как Россия в 2023 году разместила “боеголовки” (речь идет о тактическом ядерном оружии, – ред.) в Белоруссии, “она последовательно строит инфраструктуру для их использования там”.

Также утверждается, что российские и белорусские спецслужбы активизировали свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу, а Литва в 2023 году задержала нескольких своих граждан, которых обвинила в предоставлении сведений белорусской разведке за денежное вознаграждение, добавляет портал EADaily.

Ранее радио Sputnik рассказало, как балерина Илзе Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы.

Взято отсюда.

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