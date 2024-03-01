СМИ: Макрон намерен обсудить Украину с лидерами французских партий

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, пишет газета Le Figaro.«

"Елисейский дворец разослал приглашения лидерам партий, представленных в парламенте, на встречу в "формате Сен-Дени", посвященную положению на Украине. Изолированный среди западных стран после заявлений о потенциальной отправке сухопутных войск на Украину, Эммануэль Макрон хочет обсудить эту тему со всеми французскими политическими силами", – говорится в статье.

Отмечается, что в прошлый раз встреча в названном формате прошла в октябре – после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Ожидается, что во встрече также примет участие премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

В понедельник, 26 февраля, Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

Во вторник власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Макрон вновь оказался в ситуации, в которую уже попадал после атаки ХАМАС на Израиль.

Взято отсюда.