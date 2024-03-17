СМИ: Макрон превратился “из голубя в ястреба” в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон отчаянно хочет вернуть Парижу лидирующие позиции на мировой арене, поэтому его риторика по Украине претерпела изменения, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на европейских политиков.«

"Макрон превратился из голубя в ястреба (в вопросе, – ред.) Украины… <…> Они описывают его как лидера, который на фоне меняющейся политической обстановки отчаянно хочет, чтобы его считали главенствующей силой в Европе как на международной арене, так и в самой Франции", – говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Германия неоднократно давала понять, что не считает Францию крупнейшей военной державой Евросоюза, способной влиять на поставки оружия Украине. По данным издания, эту точку зрения разделяют и США.

Опрошенные журналистами издания западные политики также указывают на разногласия между французским президентом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Обозреватель подчеркивает, что этот факт также повлиял на подход Макрона к конфликту на Украине.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Франции пообещал не инициировать эскалацию украинского конфликта.

Взято отсюда.