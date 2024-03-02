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СМИ: Минобороны ФРГ опасается большого объема утечек внутренних переговоров

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СМИ: Минобороны ФРГ опасается большого объема утечек внутренних переговоров

После публикации фрагмента переговоров немецких офицеров о планах нанести удар по Крымскому мосту в Минобороны Германии испугались утечки большего объема информации, пишет журнал Der Spiegel.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.«

"Министерство обороны (Германии) встревожено этой ситуацией, поскольку не исключено, что были перехвачены и другие внутренние сообщения", – говорится в материале.

Как отмечает журнал, немецкие офицеры “проявили небрежность”, поскольку вели переговоры по открытым каналам на платформе WebEx, которую “относительно легко прослушать”. Кроме того, один из участников подключался через телефон, поскольку находился в Сингапуре. Издание подчеркнуло, что эта платформа часто используется ВВС Германии для переговоров.

Теперь в бундесвере остро стоит вопрос, могли ли быть подслушаны и другие переговоры немецких вооруженных сил и прочих военных ведомств, подчеркивается в публикации. «

"После первоначального анализа внутреннее предположение состоит в том, что запись встречи является подлинной. <…> Теперь возникает деликатный вопрос, могли ли российские агентства перехватить и другие внутренние коммуникации в ВВС или даже в Министерстве обороны", – задается вопросом автор статьи.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны ФРГ не стало оценивать подлинность перехваченных переговоров.

Взято отсюда.

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