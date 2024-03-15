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СМИ: на Украине ликвидирован наемник из ФРГ, два года воевавший за ВСУ

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СМИ: на Украине ликвидирован наемник из ФРГ, два года воевавший за ВСУ

Наемник из Германии, воевавший на стороне ВСУ с апреля 2022 года, погиб на Украине в результате прямого попадания снаряда в укрытие, сообщает немецкий портал RND.

Отмечается, что 37-летний бывший солдат бундесвера, который называл себя Штефан, на Украине был командиром группы разведотряда спецподразделения Иностранного легиона.

Штефан находился с солдатами беспилотного подразделения в блиндаже, когда туда влетел снаряд. По данным портала, вся конструкция рухнула, и спастись немецкому наемнику не удалось.

“Газета.ru” отмечает, что в прошлом Штефан пять лет служил в бундесвере и имел за плечами три командировки в Афганистан.

Радио Sputnik также сообщало, что Минобороны РФ назвало число ликвидированных иностранных наемников в зоне СВО.

Взято отсюда.

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