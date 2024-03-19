С начала конфликта из украинских войск дезертировало порядка 150 тысяч солдат, пишут Argumenti.ru со ссылкой на осведомленный источник.

За первые два месяца 2024 года дезертировало 25 тысяч украинских военнослужащих, а общая цифра за все время боевых действий уже приближается к 150 тысячам, говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что многие командиры ВСУ скрывают факты дезертирства. Так, с начала года было заявлено лишь о 8 601 случае дезертирства, а до суда дошло лишь 51 дело.

Прошлой осенью один из украинских пленных рассказал, что солдаты массово дезертируют, когда осознают, что их отправляют “в мясорубку”.

Радио Sputnik ранее писало о реальных потерях ВСУ на фронте.

Взято отсюда.