Киевский режим, пытаясь восполнить потери своих Вооруженных сил, решил призвать в их ряды работников важнейших сельскохозяйственных отраслей, которые ранее были освобождены от призыва, пишет Bloomberg.

В публикации при этом приводятся слова председателя Украинского аграрного совета Андрея Дикуна, который заявил, что нередко навыки мобилизованных сельхозработников имеют настолько узкую специализацию, что ни женщины, ни пенсионеры не могут их заменить.

Сейчас существуют опасения, что в этой связи сельскохозяйственной отрасли Украины не хватит людей для весеннего сева кукурузы и масличных культур, который уже начался на юге страны, отмечает портал EADaily.

Радио Sputnik также сообщало, что под Киевом на месте взрыва нашли листовки против принудительной мобилизации.

Взято отсюда.