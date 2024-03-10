Украинские эксперты считают, что в уничтожении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР мог сыграть роль “фактор предательства”, пишет издание “Страна.ua”.

Отмечается, что украинская армия вынуждена перебрасывать ЗРК ближе к линии фронта, поэтому комплексы оказываются в зоне поражения. «

"Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения Patriot", – говорится в публикации украинского издания.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео попадания ракеты комплекса “Искандер-М” по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, в результате атаки ВС РФ уничтожили ЗРК С-300.

Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что среди систем ПВО, уничтоженных ударом “Искандера”, было два американских ЗРК Patriot.

Радио Sputnik ранее писало, что Украина получила неутешительную новость, связанную с ЗРК Patriot.

Взято отсюда.