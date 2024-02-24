СМИ назвали вероятную цель НАТО в случае конфликта с Россией

Страны НАТО могут попытаться атаковать Калининград в случае конфликта с Россией из-за Украины, пишет китайское издание Asia Times.«

"Дилемма такова: если Украина не может выиграть в конфликте с Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Они сталкиваются с вопросом, на который нет быстрого или легкого ответа", – говорится в материале.

С одной стороны, Запад может провести “фальшивые переговоры” с Россией, договориться о прекращении огня и возобновить боевые действия после того, как Украина “обучит еще одну армию”. Однако, как отмечает автор, российский лидер Владимир Путин больше не купится на эту уловку.

В то же время, НАТО может прийти на помощь Украине, вступив в открытое противостояние с Россией. При этом альянс не предоставит Киеву сухопутные войска, иначе это сделает их крайне уязвимыми. Как отмечает издание, союзники, скорее всего, будут использовать воздушные силы против ВС РФ. «”В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде. <…> Но дилемма НАТО заключается в том, что не все члены согласятся выполнять статью 5 Договора о начале войны с Россией”, – говорится в материале.

Радио Sputnik сообщало, какой российский регион может стать первой военной целью НАТО.

Взято отсюда.