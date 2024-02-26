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СМИ: названная Зеленским цифра потерь ВСУ ниже прошлогодних оценок США

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СМИ: названная Зеленским цифра потерь ВСУ ниже прошлогодних оценок США

Названная Владимиром Зеленским цифра потерь украинской стороны значительно ниже даже прошлогодних американских оценок, пишет газета The New York Times.

Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения главы киевского режима, отметила, что ложь Зеленского, который воспринимает жителей Украины лишь в качестве “единиц, на которые можно получить еще денег Запада”, понимает каждый украинец.«

"Это резко расходится с оценками американских чиновников, которые прошлым летом оценивали потери значительно выше, говоря, что порядка 70 тысяч украинцев погибли и 100–120 тысяч получили ранения", – говорится в материале NYT.

Газета отмечает отсутствие возможности провести независимую проверку названной Зеленским цифры, в то время как российские войска теснят украинские подразделения на “большей части 600-мильного фронта”, а командование ВСУ давно настаивает на необходимости дополнительной мобилизации.

Радио Sputnik также рассказало, какой прогноз для ВСУ на ближайшее время дал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Взято отсюда.

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