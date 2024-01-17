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СМИ: немецкие депутаты отвергли резолюцию о передаче Украине ракет Taurus

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СМИ: немецкие депутаты отвергли резолюцию о передаче Украине ракет Taurus

Немецкий парламент проголосовал против предложенной оппозиционным блоком ХДС/ХСС резолюции, требовавшей от властей передачу Украине крылатых ракет Taurus, сообщил телеканал NTV.

Из 666 депутатов инициативу поддержали 178, против высказались 485, трое воздержались.

Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (“Зеленые”) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву ракеты Taurus.

В октябре 2023 года глава немецкого правительства заявил, что Берлину следует избегать эскалации, поэтому поставка ВСУ ракет дальнего действия сейчас не рассматривается.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок Украине оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение, будут законной целью для ВС РФ.

Радио Sputnik писало, о каком “единственном серьезном шансе” для Украины рассказал премьер Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер.

Взято отсюда.

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