Попытки добиться “победы” Украины над Россией могут обойтись европейским странам вдвое дороже, если Вашингтон прекратит помогать Киеву, считают источники британской газеты The Guardian.«

"Один чиновник сказал, что для победы Киева примерно 10% оборонного бюджета каждой страны должно быть направлено на Украину, но эта цифра приблизится к 20%, если не будет дальнейшей военной помощи со стороны США", – говорится в статье.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы европейские страны задумались, как будут поддерживать Украину в случае сокращения американской помощи Киеву или выхода США из НАТО после возвращения к власти экс-президента Дональда Трампа.

В понедельник Макрон проводит в Париже конференцию по Украине с участием 20 европейских лидеров, однако некоторые западные державы сомневаются в ее целесообразности, если у французского лидера не будет конкретных предложений по увеличению производства боеприпасов в Европе, отмечает The Guardian.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Италии раскрыли правду о европейских “гарантиях безопасности” для Украины.

Взято отсюда.