Крылатые ракеты Taurus вряд ли повлияют на исход украинского конфликта, если Берлин все же решится передать их Киеву, пишет американская газета The New York Times.«”Далеко не очевидно, что даже если бы Германия предоставила Украине ракеты Taurus, как призвал Владимир Зеленский, это имело бы решающее значение в конфликте. Решение Германии отправить танки Leopard в прошлом году не позволило Украине организовать успешное контрнаступление, и есть сомнения относительно того, смогут ли истребители F-16, которые должны быть доставлены в Киев, изменить ход битвы сейчас”, – говорится в статье.

В понедельник днем радио Sputnik сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Взято отсюда.