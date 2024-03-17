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СМИ: одна из стран НАТО может закрепить разворот в сторону России

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СМИ: одна из стран НАТО может закрепить разворот в сторону России

Итоги грядущих президентских выборов в Словакии могут закрепить курс этой страны на сближение с Россией, проводимый вернувшимся на пост премьер-министра Робертом Фицо, пишет агентство Bloomberg.«”С возвращением к власти Роберта Фицо в прошлом году Словакия свернула в сторону политики венгерского премьера Виктора Орбана, став одной из самых пророссийских стран в Европе. Словакия по-прежнему формально выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но сдвиг оказался драматичным. И президентские выборы, которые состоятся в следующие выходные, могут в конечном итоге закрепить эту траекторию”, – говорится в статье.

Уточняется, что фаворитом избирательной гонки является кандидат в президенты Питер Пеллегрини, разделяющий взгляды Фицо и выступающий за “мир и покой” в словацком обществе.«

"Видение Фицо "суверенной словацкой внешней политики" означает отказ от предоставления Украине какой-либо военной помощи. И он демонстративно упрекнул союзников по ЕС в отсутствии у них амбиций по достижению мира на Украине во время недавних переговоров в Париже", – пишет автор материала.

Отмечается, что на прошлой неделе чешское правительство приостановило правительственные консультации с Братиславой из-за разногласий во внешней политике, а Франция решила не приглашать представителей Словакии на дальнейшие переговоры по мирному процессу на Украине.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Словакии предложили Западу альтернативу отправке войск на Украину.

Взято отсюда.

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