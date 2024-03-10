Франция приступила к формированию коалиции стран, согласных отправить своих военнослужащих на Украину, пишет издание Politico.«

"Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить западных военнослужащих на Украину, тем самым углубляя противостояние с более осторожным Берлином", – говорится в статье.

Издание отмечет, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности отправить военнослужащих армий западных стран на Украину. Как пишет Politico, “наиболее открыты для этой идеи” Эстония, Латвия и Литва.

В четверг, по данным СМИ, президенту Франции не удалось добиться поддержки оппозиции по вопросу о возможном вводе подразделений национальной армии на Украину.

Макрон 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже сообщил, что ее участники обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли, и добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия “не выиграла эту войну”.

На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе вопроса отправки военных на Украину, при этом позиция президента Пятой республики о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве хорошо известна.

Ранее радио Sputnik рассказало, как прокомментировал слова Макрона об Украине зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.