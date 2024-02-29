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СМИ: Пентагон оценил, сколько еще средств может потратить на Украину

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СМИ: Пентагон оценил, сколько еще средств может потратить на Украину

Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника военного финансирования на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что представители Пентагона обсуждают, стоит ли тратить последние средства на поддержку Украины, без гарантий того, что они будут пополнены конгрессом. «

"У министерства обороны все еще есть около четырех миллиардов долларов президентских средств, что позволяет Пентагону использовать запасы для отправки военной техники в Киев", – говорится в сообщении.

Как отмечает источник телеканала, окончательное решение еще не принято. Сейчас чиновники Пентагона рассматривают возможность потратить на помощь Украине хотя бы часть оставшихся денег, в частности на выделение военной техники и боеприпасов.«

"Мы собираемся продолжать искать способы, которыми мы можем поддержать Украину в ее борьбе за свободу и сохранение ее суверенитета", – приводит телеканал слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Радио Sputnik писало, сколько времени Украина продержится без помощи США.

Взято отсюда.

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