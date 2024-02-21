СМИ: перебежчик Кузьминов мог иметь тайный статус беженца в Испании

Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, в понедельник найденный застреленным в испанской провинции Аликанте, мог находиться под негласной государственной защитой, пишет газета El Mundo.«”Также существует вероятность того, что пилот вертолета… пользовался в Испании своего рода защитой государства. Разновидностью тайного статуса политического беженца”, – говорится в статье.

Отмечается, что неизвестно, каким образом Кузьминов мог попасть в пиринейское королевство и как долго там находился.«”Что кажется очевидным полицейским наблюдателям…, так это то, что modus operandi (лат. “образ действия”, – ред.) операции соответствует обычному для организованной преступности: пять выстрелов, последующий побег нападавших в машине самой жертвы, которая позже была брошена в соседнем городе Эль-Кампельо и сожжена”, – пишет издание.

Максим Кузьминов сбежал на Украину в августе 2023 года, угнав российский вертолет Ми-8. На борту были еще два члена экипажа, оба погибли.

Позднее в ГУР Минобороны Украины заявили, что завербовали Кузьминова и убедили его угнать вертолет.

Ранее в своей авторской программе на радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал обстоятельства гибели Кузьминова.

Взято отсюда.