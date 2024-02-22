СМИ: перебежчика Кузьминова убили возле штаба полиции Испании

Перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на территорию Украины, убили профессионалы, которые провели кропотливую подготовку для реализации этого плана, пишет El Espanol.«

"Убийство произошло в гараже, расположенном в нескольких метрах от штаба местной полиции, что свидетельствует о профессиональной хладнокровности киллера или киллеров, так как в жилом комплексе также есть камеры видеонаблюдения", – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Издание сообщает, что убийцы изучили распорядок дня пилота и график работы ближайших заведений.

Сотрудник фирмы, окна которой выходят на гараж Кузьминова, рассказал, что Гражданская гвардия Испании попросила компанию предоставить записи с камер наблюдения.

Тем временем в муниципалитете Вильяхойос, где нашли тело российского перебежчика, ходят слухи, что его могли убить украинцы.«”Люди говорят, что какие-то украинцы застрелили его за то, что он служил в российских войсках”, – приводит агентство слова собеседника испанской газеты.

Максим Кузьминов сбежал на Украину в августе 2023 года, угнав российский вертолет Ми-8. На борту были еще два члена экипажа, оба погибли. Позднее в ГУР Минобороны Украины заявили, что завербовали пилота и убедили его угнать вертолет.

Накануне радио Sputnik рассказало, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на смерть перебежчика Кузьминова.

Взято отсюда.