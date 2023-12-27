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СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине

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СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине

Украина, возможно, уже получила первые из обещанных Западом истребителей F-16, пишет американский журнал Newsweek.«

"Источник в США сообщил … в среду, что вполне вероятно, Украина действительно получила первые из обещанных F-16", – говорится в публикации.

Бывший специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райсв комментарии изданию выразил надежду, что “Запад научился не объявлять о новых системах вооружения”, поставляемых на Украину.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов оценил шансы ВСУ переломить ситуацию на фронте с помощью “вундерваффе”.

Взято отсюда.

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