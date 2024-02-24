реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

СМИ пишут о мрачной атмосфере в офисе Зеленского

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ пишут о мрачной атмосфере в офисе Зеленского

В офисе Владимира Зеленского в последние недели царит гнетущая атмосфера, пишет американская газета Politico со ссылкой на источник.«”Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели… довольно мрачная, а недовольство ощутимое”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

При этом источник отметил, что почти никто из окружения Зеленского не сомневается в том, что скоро Вашингтон передаст Киеву дополнительную помощь.«”Он (офис, – ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель – подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена”, – сказал собеседник издания.

Радио Sputnik сообщало, как в Минобороны отреагировали на “нытье” Киева о недостатке снарядов.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

Полиция. Архивное фото Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и…

Узнать больше
В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК “Медведи”

В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК “Медведи”

Автомобиль полиции. Архивное фото Полиция задержала двух зачинщиков драки в…

Узнать больше
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото ПВО сбила…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp