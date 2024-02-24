СМИ пишут о мрачной атмосфере в офисе Зеленского

В офисе Владимира Зеленского в последние недели царит гнетущая атмосфера, пишет американская газета Politico со ссылкой на источник.«”Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели… довольно мрачная, а недовольство ощутимое”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

При этом источник отметил, что почти никто из окружения Зеленского не сомневается в том, что скоро Вашингтон передаст Киеву дополнительную помощь.«”Он (офис, – ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель – подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена”, – сказал собеседник издания.

Радио Sputnik сообщало, как в Минобороны отреагировали на “нытье” Киева о недостатке снарядов.

Взято отсюда.