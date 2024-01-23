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СМИ пишут о “новейших средствах передвижения” украинских военных

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СМИ пишут о "новейших средствах передвижения" украинских военных

Военнослужащие ВСУ начали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание Exxpress.«

"Украинские разведчики 3-й штурмовой бригады сейчас демонстрируют свои новейшие средства передвижения по пересеченной местности. Нехватка транспортных средств, по-видимому, делает их изобретательными: по крайней мере, для нынешней фотосессии украинская армия снова воскрешает в памяти старые времена кавалерийских атак", – говорится в статье.

Так автор материала комментирует фотографию, опубликованную Минобороны Украины, на которой запечатлен военнослужащий 3-й штурмовой бригады с ПТРК Javelin верхом на лошади, рядом с ним стоит американский бронеавтомобиль HMMWV.«

"Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым. Толкнула на столь смелые инженерные решения бойцов ВСУ, видимо, острая нужда в транспорте", – пишет Exxpress.

Радио Sputnik сообщало, что репортер заметил новую особенность тактики ВСУ.

Взято отсюда.

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