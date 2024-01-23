реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: Польша из-за Украины приостановила следствие по делу о падении ракеты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: Польша из-за Украины приостановила следствие по делу о падении ракеты

Варшава приостановила следствие по делу об упавшей в ноябре 2022 года на территории Польши украинской ракеты из-за отказа Киева отвечать на запросы о правовой помощи, сообщает польский портал RMF24.«”Расследование было приостановлено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Украины в объяснении этой трагедии. Прокуратура заявляет, что приняла решение “из-за длительного препятствия, что делает невозможным дальнейшее проведение судебного разбирательства, заключающегося в ожидании выполнения направленных запросов о международной юридической помощи”, – говорится в сообщении.

Поскольку Украина не ответила на запросы Польши, следственные органы не могут окончательно установить обстоятельства этого события и найти ответственного за смерть польских граждан.

Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета, что привело к гибели двух человек.

Изначально были предположения, что снаряд принадлежал России, однако президент Польши Анджей Дуда позднее заявил, что тому нет никаких доказательств и выдвинул версию, что ракета принадлежала ПВО Украины.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше призвали передать Украине дальнобойные ракеты.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Перенять опыт акул медиарынка России смогут жители Алтайского края

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийска нечаянно убил на охоте подростка

23.01.2024

 Новости Барнаул

Гуманитарку для бойцов СВО нашли на свалке между Донецком и Ростовом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Новая операционная открылась в краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

23.01.2024

 Новости Барнаул

311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

23.01.2024

 Новости Барнаул

❤️ 23 января на Главной сцене Выставки “Россия” зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все регионы страны.

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске