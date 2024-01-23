СМИ: Польша из-за Украины приостановила следствие по делу о падении ракеты

Варшава приостановила следствие по делу об упавшей в ноябре 2022 года на территории Польши украинской ракеты из-за отказа Киева отвечать на запросы о правовой помощи, сообщает польский портал RMF24.«”Расследование было приостановлено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Украины в объяснении этой трагедии. Прокуратура заявляет, что приняла решение “из-за длительного препятствия, что делает невозможным дальнейшее проведение судебного разбирательства, заключающегося в ожидании выполнения направленных запросов о международной юридической помощи”, – говорится в сообщении.

Поскольку Украина не ответила на запросы Польши, следственные органы не могут окончательно установить обстоятельства этого события и найти ответственного за смерть польских граждан.

Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета, что привело к гибели двух человек.

Изначально были предположения, что снаряд принадлежал России, однако президент Польши Анджей Дуда позднее заявил, что тому нет никаких доказательств и выдвинул версию, что ракета принадлежала ПВО Украины.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше призвали передать Украине дальнобойные ракеты.

Взято отсюда.