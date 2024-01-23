СМИ: посты “ожившего” наемника из Франции исчезли с его страницы в соцсети

Посты французского наемника Алексиса Дриона в соцсети, где он накануне сообщил, что жив и находится во Франции, исчезли с его страницы менее чем через сутки после публикации, сообщает РИА Новости.«

"По состоянию на 13:00 мск вторника сообщения уже исчезли с его страницы", – говорится в сообщении агентства.

Ранее французские волонтеры из организации SOS Donbass обнародовали список из 13 соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по их расположению. Из документа следует, что им от 24 до 49 лет, при этом отмечается, что их судьба уточняется, достоверно не известно, кто из них жив.

Дрион, также внесенный в этот список, поздно вечером в понедельник написал в соцсети, что с ним все в порядке, назвав сообщения о его гибели “российской дезинформацией”.

Радио Sputnik также писало, сколько наемников из Франции вступили в ВСУ с начала СВО.

Взято отсюда.