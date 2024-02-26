СМИ: представитель ЕС Стано шокировал журналиста “проукраинской” футболкой

На брифинге Еврокомиссии в понедельник один из журналистов заявил, что его шокировал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пришедший на прошедший в пятницу брифинг в футболке с надписью: “Я вместе с Украиной”, передает РИА Новости.«

"В связи с этим у меня два вопроса. Первый: какой дресс-код у представителей? Второй, возможно, более важный: что о себе возомнила комиссия, чтобы представлять кого-то… Им (сотрудникам, – ред.) платят налогоплательщики, чтобы представлять интересы всех европейских граждан. Они не для того, чтобы быть секретарями Совета или его комнатной собачкой", – высказался журналист.

По его словам, сейчас многие европейцы не согласны с политикой Евросоюза по вопросам сельского хозяйства или по Украине, и Еврокомиссия должна оставаться беспристрастной.

В ответ официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер упрекнул журналиста в том, что его вопрос содержал в себе политическое заявление, и добавил, что поддержка Украины является официальной позицией Евросоюза.«”Футболка, которая была на представителе внешнеполитической службы, символизирует эту позицию”, – сказал Мамер.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Стано отметил важность сохранения каналов коммуникации с Россией.

Взято отсюда.