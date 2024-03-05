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СМИ предупредили о последствиях санкций против алюминиевой отрасли России

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СМИ предупредили о последствиях санкций против алюминиевой отрасли России

Если Евросоюз в ближайшие месяцы запретит импорт алюминия из России, покупатели этого металла в Европе и США столкнутся с серьезными проблемами, предупреждает агентство Reuters.«

"Европейские и американские покупатели будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз запретит российский металл в ближайшие месяцы, что спровоцирует рост цен, напоминающий 2018 год, когда против "РУСАЛА" были введены санкции. Гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье и заработную плату", – говорится в статье.

Отмечается, что объем дефицита алюминия в Европе после прекращения поставок из России составит 500 тысяч тонн.«”Ближневосточные поставщики не смогут быстро полностью восполнить дефицит в Европе”, – считает Дмитрий Церес из американской компании PerenniAL, торгующей алюминием.

По его словам, в случае закупки металла в других регионах европейцам и американцам придется выделять больше денег на транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в ЕС оценивают вероятность введения полного запрета на ввоз российского алюминия.

Взято отсюда.

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