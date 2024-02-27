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СМИ раскрыли подробности плана Франции по отправке войск на Украину

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СМИ раскрыли подробности плана Франции по отправке войск на Украину

Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Франции по отправке военных на Украину, передает агентство France-Presse со ссылкой на военный источник в Европе.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать “девятую коалицию для глубоких ударов” – поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Он также допустил, что западные страны могут ввести свои войска на Украину, чтобы не позволить России победить.«

"Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею", – говорится в сообщении агентства.

Радио Sputnik также рассказало, как в Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.

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