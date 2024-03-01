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СМИ: разногласия между Макроном и Шольцем возникли в плохое для Киева время

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СМИ: разногласия между Макроном и Шольцем возникли в плохое для Киева время

Разногласия между союзниками Украины – президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем –возникли в неподходящий для Украины момент, говорится в материале Bloomberg.

В статье сказано, что европейские страны не успевают выполнить обязательства перед Киевом по вооружению, помощь США задерживается из-за проволочек в конгрессе, а украинские власти обеспокоены тем, что к лету российские войска могут прорвать оборону ВСУ.

По словам официальных лиц, заявления Макрона о размещении войск на Украине были намеренно двусмысленными и должны были создать неопределенность у российских военных стратегов.

Однако послание французского президента противоречило пожеланиям администрации Шольца, говорится в материале агентства.

Шольц поспешил не согласиться с позицией Макрона и категорически исключил возможность отправки войск на Украину европейскими странами.

По информации источников агентства, между лидерами “отсутствовала химия с первого дня”.«”Макрон видит в Шольце лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить за пределами краткосрочной перспективы. а в Берлине видят во французском лидере “монарха”, который больше заявляет, чем воплощает идеи в жизнь”, – говорится в статье.

Публичные разногласия между лидерами Франции и Германии “возникли в самый неподходящий для Украины момент”, отмечается в материале.«”Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили, а также то, как эта напряженность перерастает в угрозу ходу конфликта (на Украине, – ред.), который в последнее время перерастает в пользу России”, – заключают авторы статьи.

Ранее радио Sputnik писало, как Шольц бесцеремонно поставил Макрона на место после его слов об Украине.

Взято отсюда.

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