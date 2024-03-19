Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – партия канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также правая “Альтернатива для Германии” (АдГ) поднялись в рейтинге политических сил страны благодаря тому, что они не поддерживают передачу ракет Taurus Украине, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на результаты исследования.

В опросе, который проводился институтом Insa с 15 по 18 марта, приняли участие две тысячи человек. Согласно результатам исследования, рейтинг СДПГ увеличился на полтора процента, достигнув показателя 16% (третье место), а рейтинг АдГ – на один процент и теперь составляет 19,5% (второе место), пишет издание.

В то же время лидирующий в рейтинге блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял полтора процента, его поддерживают 29,5% опрошенных. По данным Bild, это худший показатель для блока за последние несколько месяцев.

Отмечается, что СДПГ и АдГ сумели улучшить положение в рейтинге благодаря продвигаемой “мирной риторике”.«

"Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus). Избиратели… против поставки крылатых ракет, это очевидно", – такое мнение высказали в институте Insa, комментируя результаты опроса.

Радио Sputnik писало, что в ЕП коалиция Шольца голосовала за призыв передать ВСУ Taurus.

Взято отсюда.