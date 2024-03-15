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СМИ: родственники погибшей журналистки с Украины подали в суд на Fox News

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СМИ: родственники погибшей журналистки с Украины подали в суд на Fox News

Семья погибшей на Украине в 2022 году журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на Fox News, обвиняя телеканал в отправке корреспондента на опасное задание и попытке скрыть обстоятельства смерти, сообщает Национальное общественное радио (NPR) США.

Телеканал Fox News в марте 2022 года сообщил, что вместе с оператором Пьером Закржевски, который попал под обстрел на Украине, погибла сопровождавшая СМИ украинская журналистка Кувшинова.«

"Во вторую годовщину убийства молодой журналистки на Украине ее семья подала иск о насильственной смерти к Fox News… В иске, поданном совместно с консультантом по безопасности, говорится о смерти в результате противоправных действий, мошенничестве и клевете", – говорится в материале.

В качестве ответчика в иске также указан владелец телеканала Руперт Мердок, отмечается в публикации.

Кроме того, телеканал обвиняют в том, что он не принял надлежащих мер для защиты репортеров и отправил их на опасную миссию, несмотря на предупреждения местных жителей.

Также семья Кувшиновой утверждает, что после смерти журналистки Fox News заставил их подписать документ об отказе от претензий к компании.«

"Фактические обстоятельства смерти Саши (Кувшиновой), которые противоречат официальным отчетам, предоставленным Fox, Беном Холлом и (агентством, – ред.) Harper Collins, были раскрыты только в ходе расследования, проведенного их адвокатом почти два года спустя. Новая информация и новые противоречия все еще раскрываются по сей день", – говорится в иске.

Вместе с семьей погибшей журналистки в суд на телеканал подает Шейн Томсон, бывший советник консалтинговой фирмы, к которой Fox News обращался для обеспечения защиты своих репортеров на Украине.

В свою очередь представители телеканала заявили, что иск содержит “неточные утверждения”.

Радио Sputnik писало, что британского наемника ВСУ нашли мертвым после возвращения на родину.

Взято отсюда.

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