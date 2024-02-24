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СМИ: Россия бросит в бой оружие, которое переломит ход СВО

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СМИ: Россия бросит в бой оружие, которое переломит ход СВО

Российские артиллерийские установки “Коалиция-СВ” могут повлиять на ситуацию в зоне спецоперации, говорится в сообщении на YouTube-канал Defense TV.«

"Россия бросит в бой тяжеловеса гаубицу – 2С35 "Коалиция-СВ", которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем", – отмечается в тексте, который сопровождает видеоролик.

Западные эксперты назвали характеристики данного вида оружия впечатляющими. Они отметили высокую прочность САУ.

Также отмечается, что гаубица способна стрелять на расстояние порядка 70–80 километров. Эксперты считают, что по данному показателю “Коалиция-СВ” превосходит любые современные аналоги, уточняется в ролике.

Минобороны РФ ранее сообщило, что первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 “Коалиция-СВ” находится на завершающей стадии производства. Глава оборонного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ в Екатеринбурге.

Радио Sputnik также писало, что в Новосибирске прошли испытания транспортного беспилотника “Партизан”.

Взято отсюда.

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