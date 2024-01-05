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СМИ: российская армия приступила к штурму Авдеевки по всем направлениям

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СМИ: российская армия приступила к штурму Авдеевки по всем направлениям

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото

Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям, сообщает Telegram-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”.«

"В общей сложности ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. Если считать со всеми и более мелкими ударами, то это более 100 ударов в сутки", – говорится в публикации.

В ноябре 2023 года стало известно, что российские войска прорвали оборону украинской армии в Авдеевке по северному фронту.

Радио Sputnik сообщило, что в ДНР предложили учредить медаль за освобождение Марьинки.

СМИ: российская армия приступила к штурму Авдеевки по всем направлениям

Взято отсюда.

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