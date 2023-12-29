Взятие российскими войсками Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, считает отставной британский полковник Ричард Кемп.«

"Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже", – написал отставник в статье для The Telegraph.

По его словам, страны Запада все меньше помогают Киеву из-за внутренних проблем и обострения ближневосточного конфликта, а провалы ВСУ на поле боя могут еще больше ухудшить положение Украины.«”Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине”, – утверждает Кемп.

Радио Sputnik сообщало, что в украинской Раде предупредили об угрозе потери городов без помощи США.

Взято отсюда.