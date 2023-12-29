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СМИ: сдача ВСУ Марьинки стала ударом по западной поддержке Украины

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СМИ: сдача ВСУ Марьинки стала ударом по западной поддержке Украины

Взятие российскими войсками Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, считает отставной британский полковник Ричард Кемп.«

"Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже", – написал отставник в статье для The Telegraph.

По его словам, страны Запада все меньше помогают Киеву из-за внутренних проблем и обострения ближневосточного конфликта, а провалы ВСУ на поле боя могут еще больше ухудшить положение Украины.«”Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине”, – утверждает Кемп.

Радио Sputnik сообщало, что в украинской Раде предупредили об угрозе потери городов без помощи США.

Взято отсюда.

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