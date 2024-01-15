реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: “семейная фотография” – главное достижение встречи по Украине в Давосе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: "семейная фотография" – главное достижение встречи по Украине в Давосе

Фотография с большим количеством лиц участников стала главным достижением встречи в Давосе, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, такое мнение высказал глава бюро газеты Financial Times в Брюсселе Генри Фой.«

"Для западных советников по нацбезопасности, присутствовавших вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым – более крупная и разнообразная "семейная фотография", чем в прошлый раз", – цитирует его РИА Новости.

Встреча проходила в начале Всемирного экономического форума. По словам журналиста, в ней участвовало больше людей, чем в аналогичном мероприятии на Мальте в октябре.

Однако “никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло”, считает Генри Фой.«

"Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", – отметил он в статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине – это больше про разговоры, чем про мир".

Ранее радио Sputnik сообщало, как прокомментировал сенатор Алексей Пушков заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о безальтернативности участия России в урегулировании конфликта на Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Туризм и путешествия

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости

Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

15.01.2024

 Новости

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Новости

Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

15.01.2024

 Новости

В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

15.01.2024

 Мир

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Мир

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Мир

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске