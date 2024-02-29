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СМИ: Шольц бесцеремонно поставил Макрона на место после его слов об Украине

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СМИ: Шольц бесцеремонно поставил Макрона на место после его слов об Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину вынудило канцлера ФРГ Олафа Шольца вступить с ним в открытую конфронтацию, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Ранее Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки сухопутных войск на Украину, но консенсуса пока не достигли.

В свою очередь, Шольц напомнил французскому лидеру о договоренностях между странами Европы и заявил, что на украинской земле не будет войск, официально отправленных туда европейскими странами или членами НАТО.«

"До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место", – приводит фрагмент статьи "Царьград".

Как отмечает издание, это не единственное разногласие между Парижем и Берлином по поддержке Украины.

Радио Sputnik писало, что в ФРГ уличили Шольца в намерении приблизить разгром Украины.

Взято отсюда.

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