Канцлер Германии Олаф Шольц возмущен размерами помощи, которую оказывают Киеву другие государства ЕС, пишет британское издание The Telegraph.«”Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал”, – цитирует публикацию РИА Новости.

Отмечается, что Германия занимает второе место после США по объему поставок Киеву. При этом Берлин “все больше разочаровывается” во Франции, Испании и Италии, считают авторы статьи.

По их мнению, Олаф Шольц пытается оказывать давление на союзников.«”Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников”, – говорится в статье.

Другое последствие “раздражения” канцлера – попытка сократить вложения в фонд Евросоюза, средства которого идут на оружие для ВСУ, пишут авторы.«”Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины”, – такое мнение высказано в статье.

Ранее радио Sputnik сообщало, о каком обещании, данном Киеву, забыла Канада.

Взято отсюда.