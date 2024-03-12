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СМИ: Швейцария начала первое расследование обхода санкций против РФ

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СМИ: Швейцария начала первое расследование обхода санкций против РФ

В Швейцарии открыто первое уголовное дело в связи с предполагаемым нарушением санкций в отношении России, пишет британская газета Financial Times.«

"Генеральный прокурор Швейцарии начал уголовное расследование предполагаемого нарушения санкций, введенных в отношении России, неназванной компанией. Это стало первым свидетельством готовности страны преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Компанию подозревают в том, что она нарушила правила, используя дочерние компании за рубежом. Дело было возбуждено после обращения Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), который просил начать расследование в отношении еще одной компании по аналогичным причинам, но получил отказ от генпрокурора, так как “дело не представляло особой значимости”.

Представители SECO сообщили, что в общей сложности начали 49 административных дел в связи с потенциальными нарушениями санкций в отношении России.

Радио Sputnik также сообщило, что Европарламент одобрил закон о “криминализации” обхода санкций ЕС.

Взято отсюда.

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