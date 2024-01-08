СМИ: согласованный бюджет правительства США не включает помощь Киеву

Лидеры конгресса США согласовали финансирование федерального правительства на 2024 год, тем самым сделав первый шаг к предотвращению шатдауна, но соглашение не предусматривает дополнительной помощи Киеву, о которой просил Белый дом, пишет газета The Hill.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, общий объем бюджета составляет 1,590 миллиарда долларов, из них 886 миллиардов выделены на оборону и 704 миллиарда – на другие цели.«

"Основные цифры не связаны с просьбой Белого дома о дополнительных расходах на дополнительную помощь Украине и Израилю. Двухпартийная группа сенаторов ведет переговоры о соглашении, позволяющем совместить изменения в пограничной и миграционной политике с помощью Украине", – говорится в статье.

Отмечается, что президент США Джо Байден одобрил программу расходов.

“Она отражает уровни финансирования, которые я согласовал с обеими сторонами и подписал закон прошлой весной. Она отвергает глубокие сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и открывает путь к принятию законопроектов о годовом финансировании, которые приносят пользу американскому народу и свободны от каких-либо крайних мер”, – сказал глава Белого дома.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщало, что в Белом доме обеспокоились возможностью скорого частичного шатдауна.

Взято отсюда.