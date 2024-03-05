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СМИ: солдат ВСУ дома подорвался на американской гранате

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СМИ: солдат ВСУ дома подорвался на американской гранате

В городе Ирпень Киевской области Украины солдат ВСУ подорвался на гранате М-67 американского производства, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.«

"Происшествие случилось 2 марта. Местный житель, солдат Национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, обнаружили там труп солдата. Предварительно он подорвался на гранате американского производства М-67", – приводятся в сообщении Telegram-канала издания слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, в квартире были обнаружены еще четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов разного калибра.

Открыто уголовное дело по статье “неаккуратное обращение с боеприпасами” с отметкой “несчастный случай”, добавляется в сообщении.

Радио Sputnik рассказало, в каких случаях, по словам депутата Рады Соломии Бобровской, военнослужащий ВСУ может вернуться с фронта.

Взято отсюда.

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