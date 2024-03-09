СМИ сообщили о новом взрыве в Кривом Роге и пожаре возле местного комбината

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины снова раздался взрыв, в районе Северного горно-обогатительного комбината заметен черный дым, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.«”Паблики Кривого Рога сообщают о взрыве и пожаре в районе Северного ГОКа. Тревога в городе не объявлялась”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В субботу утром украинский телеканал “Общественное” сообщил о серии взрывов в пригороде Кривого Рога – родного города Владимира Зеленского.

Позднее глава местной военной администрации Александр Вилкул подтвердил наличие инфраструктурного ущерба, нанесенного одному “из промышленных предприятий”.

Ранее в Днепропетровской и ряде других областей Украины сработала сирена воздушной тревоги.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik также сообщало, в каких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Взято отсюда.