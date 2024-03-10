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СМИ: США готовят ответ на случай применения РФ ядерного оружия на Украине

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СМИ: США готовят ответ на случай применения РФ ядерного оружия на Украине

Американские чиновники рассматривают варианты ответа на потенциальный ядерный удар России по Украине, пишет американское издание The New York Times.«”Представители администрации заявили, что ответный шаг Соединенных Штатов должен быть неядерным. Должна быть какая-то впечатляющая реакция – возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие”, – говорится в статье.

Один из источников издания утверждал, что с начала спецоперации в российской армии часто обсуждали возможность применения ядерного оружия. При это отмечается, что некоторые дискуссии были “просто болтовней”.«

"Наиболее тревожный из "перехватов" (переговоров ВС РФ, – ред.) показал, что один из самых высокопоставленных российских военачальников открыто обсуждал логистику этого оружия. К счастью, как сообщили (президенту США Джо) Байдену на его брифингах, не было никаких свидетельств перемещения ядерного оружия", – утверждается в материале.

Радио Sputnik писало, что США с 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине.

Взято отсюда.

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