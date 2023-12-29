Вашингтон может принять решение сместить Владимира Зеленского из-за многочисленных неудач ВСУ на поле боя, считает обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен.«

"Украинская армия терпит поражение на поле боя. Неудачи наблюдаются почти по всей линии соприкосновения. Русские вытеснили украинцев из Марьинки, стратегического населенного пункта в Донбассе, и зачищают деревни вокруг Бахмута (Артемовска, – ред.)", – написал он.

Брайен отметил, что украинцев оттесняют на запад, в ближайшее время ВСУ потерпят окончательный крах. По его мнению, украинцам рано или поздно придется отступить или все их попытки выстоять под атаками ВС РФ превратятся в “самоубийственную миссию”.

Обозреватель ожидает, что США будут “следить за ситуацией” в ближайшие дни и в результате могут прийти к выводу о необходимости заключения мира. Однако на их пути встает Владимир Зеленский, который не хочет садиться за стол переговоров с Россией.«

"Тогда Вашингтон может решить, что единственный выход – это государственный переворот на Украине, заменив Зеленского политическим или военным лидером, готовым сесть за стол переговоров с русскими", – заключил Брайен.

Радио Sputnik писало, как отразилось освобождение Марьинки на настроениях Запада.

Взято отсюда.