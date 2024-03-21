Вашингтону пора заставить Киева договориться о мире с Москвой, пока переговорные позиции украинцев не ослабило полное прекращение поддержки со стороны США, считает обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс.«

"Потери Украины… по состоянию на август прошлого года, вероятно, составляли около 70 тысяч убитых и 120 тысяч раненых… В то время как территориальные завоевания застопорились, перспективы любого будущего прорыва также ограничены… Украина не готова отвоевать территорию… Кроме того, стратегические выгоды от любой территории, которую она вернет, будут ограничены, что затрудняет оправдание этих усилий. Последнее контрнаступление Украины провалилось, и будущие контрнаступления, вероятно, постигнет та же участь", – говорится в статье Касса.

Проблемы Украины усугубляет сокращение поддержки со стороны США, отмечает автор.«”В конечном итоге американские налогоплательщики и избранные должностные лица, которые их представляют, признают, что стратегических выгод от поддержки Украины практически не существует. Когда наступит это осознание, ожидайте, что американское финансирование конфликта иссякнет. Это окажет дальнейшее давление на Украину, принуждая ее к урегулированию, одновременно ослабляя ее переговорную позицию”, – предупреждает журналист.

По его мнению, Штатам следует оказать давление на украинцев, чтобы те начали добиваться прекращения конфликта.«”Поскольку все стороны, наиболее непосредственно вовлеченные в конфликт, имеют веские причины добиваться урегулирования, урегулирование кажется наиболее вероятным завершением”, – заключает Касс.

Радио Sputnik ранее писало об отказе РФ от участия в “мирной конференции” по Украине в Швейцарии.

Взято отсюда.