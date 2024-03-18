реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СМИ: телеведущий Ургант заявил, что не уезжал из России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СМИ: телеведущий Ургант заявил, что не уезжал из России

Телеведущий Иван Ургант заявил, что из России не уезжал, при этом не стал рассказывать, планирует ли вернуться в эфир, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Ургант впервые за долгое время появился на публике, со своей супругой Натальей Кикнадзе он пришел на прощание с народным артистом России Александром Ширвиндтом, которого телеведущий считает своим учителем.«

"В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил", – приводит издание слова Урганта.

Журналисты спросили телеведущего, когда тот планирует окончательно вернуться в Россию. В ответ он сказал, что никуда и не уезжал.

При этом вопрос журналистов о возможном возвращении Урганта в эфир остался без ответа.

В августе 2023 года Ургант выступил ведущим рок-фестиваля с участием групп, осудивших СВО. Сам телеведущий неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу “Вечерний Ургант” исчезло из эфира Первого канала.

Радио Sputnik рассказало о причине отмены спектакля с примой Большого театра в Южной Корее.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на выборах

Алтайский край побил исторический рекорд по поддержке Путина на…

В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек Выборы президента…

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в 2025 году

В МИД Турции предрекли продолжение конфликта на Украине в…

МИД Турции: в течение 2024 года не стоит ожидать окончания…

Раскрыта дата выхода новых iPad

Раскрыта дата выхода новых iPad

MacRumors: Apple представит новые планшеты iPad 26 марта Компания Apple…

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Боец UFC Сехудо: Тайсон может заработать за бой с Полом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp